Постпреды стран Евросоюза при ЕС договорились запустить письменную процедуру по продлению на полгода санкций в отношении России — индивидуальных лиц и организаций, введенных из-за ситуации на Украине, рассказал РИА Новости источник, знакомый с вопросом.

«Послы договорились запустить письменную процедуру для утверждения пролонгации», — сказал он.

Другой источник также отметил, что постпреды должны были принять решение об использовании письменной процедуры для согласования продления санкций. Ее дедлайн не уточняется. Однако юридически решения нужно закрепить до 15 сентября — нынешней даты окончания срока действия санкций.

Эта процедура предполагает сбор решений стран ЕС по конкретному вопросу в письменном виде в течение определенного периода времени. Когда все ответы собраны, определяется, есть ли необходимая поддержка поставленному на такое «голосование» решению.

Речь идет о пролонгации на полгода, до середины марта 2021 года.

В середине марта ЕС на шесть месяцев вплоть до 15 сентября 2020 года продлил индивидуальные санкции в отношении 175 физических лиц и 44 организаций в качестве «ограничительных мер в связи с действиями, подрывающими или угрожающими территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».

Индивидуальные санкции против граждан РФ и Украины, которых Евросоюз обвиняет в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины, были введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлеваются на полгода.

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