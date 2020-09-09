Девяносто восемь лет назад не только Измир, но и вся Анатолия были спасена от насилия и давления греков.

Об этом говорится в послании главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу по случаю 98-й годовщины освобождения Измира от вражеской оккупации.

«С уважением чту светлую память героев Национально-освободительной войны во главе с Мустафой Кемалем Ататюрком»,- написал в Twitter турецкий министр.

Глава дипломатии наполнил, что Греция была обязана судом выплатить компенсацию турецкой стороне.

«Те, кто в то время орудовал, полагаясь на других, горько разочаровались»,- подчеркнул Чавушоглу.

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