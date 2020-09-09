В провинции Мардин в ходе операции с участием сотрудников спецслужб и сил жандармерии, схвачены 2 сирийца и их пособник, доставившие из Сирии взрывчатку с целью организации терактов в крупных городах Турции.

Сообщается, что сирийцы планировали организовать теракт в местах большого скопления людей в крупных городах, таких как торговые центры и рынки.

Сирийцы M.N. и E.T провели в рюкзаках около 15 кг пластиковой взрывчатки, 4 выключателя зажигания, 4 электродетонатора, 2 карты памяти, 4 батарейки по 9 вольт.

У задержанных изъяты три мобильных телефона.

Юридические процедуры в жандармерии Турции продолжаются.

Саперы утверждают, разрушительная сила взрывчатки очень высока и достаточна, чтобы сделать трехэтажное здание непригодным для использования в случае взрыва.

Minval.az