Ощутимый эффект вакцинации от коронавируса в полной мере проявится в мире не ранее 2022 года, поскольку потребуется время для приобретения коллективного иммунитета населением. С таким прогнозом выступила в среду на брифинге в Женеве, транслировавшемся в Twitter, главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан.

«Когда поступит вакцина, потребуется время, чтобы все или по крайней мере 60-70% людей обрели иммунитет, который мы называем коллективным иммунитетом, что действительно замедлит передачу [инфекции]», — сказала она. «Мы говорим в данном случае не об искоренении этого вируса, а о снижении определенного воздействия, которое он оказывает сейчас на общество, на жизни. И несомненно, потребуется время до 2022 года, чтобы увидеть эту перемену», — пояснила Сваминатан.

С учетом необходимости проведения испытаний разрабатываемых сейчас в мире вакцин, а также их лицензирования и производства она назвала середину 2021 года «оптимистичным сценарием» в том, что касается доставки «ограниченного числа доз вакцин в страны».

Эксперт обратила вместе с тем внимание на «большой прогресс», достигнутый в тестировании на коронавирус и на антитела.

«Цены [на проведение тестирования] снижаются, и возможно, что очень скоро мы увидим, что эти тесты станут доступными, так что люди даже смогут применять их для самотестирования, — сказала она. — Тогда тестирование может стать массовым».

Более доступное тестирование приведет к изменению стратегии в борьбе с пандемией, считает Сваминатан. Она напомнила в этой связи, что чем быстрее выявлена болезнь, тем выше шансы на проведение надлежащего лечения и предотвращение осложнений.

«Именно это [повышение доступности и расширение тестирования] объясняет тот факт, что сейчас мы видим менее высокий уровень смертности, чем в начале пандемии», — заключила эксперт.

Minval.az