Президент Франции Эммануэль Макрон снял маску, чтобы прокашляться во время общения со студентами. Видео его выступления опубликовано в Twitter Ouest-France.

😲 «Je vais mettre un masque plus léger parce que j’ai dû absorber un truc du masque» Pris par une quinte de toux, Emmanuel Macron doit changer de masque 😷 pic.twitter.com/7xYuW5ov2f — Ouest-France (@OuestFrance) September 8, 2020

На кадрах видно, как у Макрона во время выступления начинается приступ кашля. Он решил снять маску и прокашляться, а затем попросил дать ему «более легкую». Рядом с ним на расстоянии пары метров стояли студенты авиационного лицея. При этом президент накануне вернулся из «красной зоны», после чего сразу сдал тест на коронавирус, который оказался отрицательным.

Minval.az