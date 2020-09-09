Адвокат Эльман Пашаев опроверг информацию о том, что актер Михаил Ефремов вновь отказался от его услуг после того, как ему был вынесен приговор.

«Это глупость просто», — сообщил Пашаев ТАСС.

Ранее член Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович заявила, что Ефремов отказался от услуг Пашаева.

«Да, он отказался, сказал, что отношения с Пашаевым закончились вчерашним приговором. Его семья подыскивает других адвокатов», — цитировало ее заявление ТАСС.

Резонансное ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Смоленской площади в центре Москвы. Иномарка актера выехала на встречную полосу и протаранила «Ладу», за рулем которой был 57-летний курьер службы доставки Сергей Захаров. Он получил страшные травмы и скончался в больнице вскоре после аварии.

Напомним, что сразу после аварии Ефремов признал вину в ДТП. Как следует из протокола, он также признавал, что был пьян. Однако уже в суде Ефремов заявил, что вину не признает и не помнит обстоятельства ДТП. В крови Ефремова нашли алкоголь и следы запрещенных веществ.

Minval.az