Михаил Ефремов рассказал про условия своего заключения.

Ефремова поместили в СИЗО №5 «Водник» на десять суток. Позднее актеру подберут камеру и соседей с учетом психологической совместимости.

«Презензий к условиям содержания не имеет. У него два приятных соседа, оба Сергеи. В камере есть телевизор, электрочайник и чай», — сообщил член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Борис Клин, пришедший к Ефремову.

Актер сообщил, что в СИЗО его доставили накануне, в 16 часов. Врачи измерили ему давление и сняли электрокардиограмму. Ефремов поговорил с психологом и руководителем следственного изолятора, а также изучил правила внутреннего распорядка.

Как отметил Клин, артист выглядел спокойным. Ефремов поужинал вареной селедкой с пюре. «Меня это не пугает, нормальное питание», — процитировал Михаила Олеговича правозащитник.

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