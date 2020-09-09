У США нет иного выбора, кроме как вернуться к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). Об этом президент Ирана Хасан Роухани заявил в среду по итогам заседания Кабмина в Тегеране.

«США должны выйти из тупика, иначе столкнутся с еще большими препятствиями»,- сказал президент ИРИ.

По его мнению, выйдя из СВПД в 2018 году, «Вашингтон продолжает совершать просчеты».

«Американцы не смогли добиться своих целей. Они пожалели об этом и должны пересмотреть позицию. Уверен, что они это сделают. Для США это тупик»,- сказал Роухани.

СВПД был подписан ИРИ и «шестеркой» в 2015 году, однако в 2018 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе из соглашения и восстановлении жестких экономических санкций против Ирана. В связи с этим Тегеран начал поэтапное сокращение своих обязательство по СВПД.

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