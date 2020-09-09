США вместе с союзниками рассматривают возможность введения дополнительных адресных санкций против Беларуси. Об этом говорится в заявлении государственного секретаря США Майкла Помпео, распространенном во вторник пресс-службой Госдепа.

«Соединенные Штаты в координации с нашими партнерами и союзниками рассматривают дополнительные адресные санкции для привлечения к ответственности тех, кто причастен к нарушениям прав человека и репрессиям в Беларуси», — сообщается в заявлении.

В Госдепартаменте также призвали Минск «прекратить насилие по отношению к собственному народу, освободить всех несправедливо задержанных, включая гражданина США Виталия Шклярова, и начать конструктивный диалог с подлинными представителями белорусского общества».

В американском внешнеполитическом ведомстве также выразили обеспокоенность «сообщениями о похищении» и «попытках принудительного выдворения за границу, в Украину» члена президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии Марии Колесниковой и членов совета Антона Родненкова и Ивана Кравцова. «Мы напоминаем белорусским властям об их ответственности за обеспечение безопасности госпожи Колесниковой и всех несправедливо задержанных», — говорится в заявлении.

Minval.az