Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает, что Россия, Индия и Китай серьезно загрязняют окружающую среду по сравнению с другими странами в мире. Запись выступления Трампа опубликована во вторник, 8 сентября в Twitter Белого дома.

«План кандидата в президенты от демократов Джо Байдена уничтожит средний класс Америки, представив беспрепятственный доступ таким ведущим мировым странам в области загрязнения окружающей среды, как Китай, Россия, Индия и многим другим. Им не нужно очищать свою территорию, но мы должны очищать нашу», — заявил американский лидер.

При этом, Трамп подчеркнул, что его администрация «каждый день доказывает», что может улучшить состояние окружающей среды, при этом создавая миллионы новых высокооплачиваемых рабочих мест.

По словам главы Штатов, его можно считать величайшим президентом-экологом со времен 26-го президента США Теодора Рузвельта.

Американский лидер также отметил, что «левые радикалы только говорят, в том числе о защите окружающей среды, но ничего не делают».

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