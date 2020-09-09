Американское военное командование изучает ряд инцидентов, произошедших на Ближнем Востоке между военными РФ и США, чтобы определить, не были ли они специально подстроены российской стороной, заявил начальник штаба сухопутных войск США Джеймс Макконвил.

Генерал, мнение которого приводит в соцсетях корреспондент CNN Райан Браун, пояснил, что нужно понять, являются ли действия российских военных преднамеренными или же речь идет лишь о ситуациях, когда российские военные просто «оказались не в том месте и не в то время».

«Мы должны убедиться, что сможем отреагировать, когда возникают подобные ситуации», — отметил военачальник.

Макконвил пояснил, что особую тревогу у США вызвал инцидент в августе в Сирии.

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