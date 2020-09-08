Королева Великобритании Елизавета II может прекратить соблюдать самоизоляцию в октябре. После этого её величество сможет снова проводить аудиенции в Букингемском дворце, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу резиденции.

— При условии утверждения осенней программы её величества она планирует в октябре вернуться в Виндзорский замок и начать вновь использовать Букингемский дворец для проведения отдельных мероприятий и аудиенций, — рассказали во дворце.

Также в пресс-службе подчеркнули, что планы королевы неокончательные и могут измениться при ухудшении эпидемиологической ситуации в стране.

На следующей неделе Елизавета II возвращается в Англию из Шотландии, где она провела последний месяц. Также сообщается, что королева проведёт несколько недель в королевском поместье Сандрингем.

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