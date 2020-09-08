Американские ученые из университета Юты доказали, что регулярная ходьба на цыпочках способствует активному похудению. Специалисты советуют ходить таким образом ежедневно по пять минут, пишет «Корреспондент» со ссылкой на Science Daily.

В проведенном эксперименте приняли участие 27 человек в возрасте от 20 до 40 лет. Все добровольцы занимались различными видами бега или ходьбы.

Экспертам удалось установить, что люди, которые ходили с опорой на пятку, тратили энергии меньше других участников исследования.

А те, кто перемещался на носках, расходовали на 83% энергии больше.

По словам специалистов, ходьба на цыпочках повышает активность мышц голеностопного сустава, спины, колен и бедер. Они советуют ежедневно по пять минут ходить таким образом.

Ученые считают, что результаты их исследования помогут, в частности, врачам, специализирующимся на лечении проблем со спиной и опорно-двигательным аппаратом.

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