По меньшей мере 19 человек стали жертвами обрушения шахты по добыче мрамора на северо-западе Пакистана, несколько рабочих по-прежнему остаются под завалами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Geo.tv.

По данным полиции, инцидент произошел накануне в округе Мохманд провинции Хайбер-Пахтунхва. Первоначально сообщалось о 12 погибших и шести пострадавших, состояние которых описывается как тяжелое. Спасатели затем обнаружили еще семь тел.

Как заявил заместитель комиссара местной полиции, число жертв обрушения может возрасти. Перед трагедией на шахтах присутствовали 40-50 человек. По информации газеты Dawn, под завалами могут оставаться по меньшей мере еще пять человек, к операции привлечены спецтехника и дополнительные отряды спасателей.

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