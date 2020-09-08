Одна из причин смертей среди населения Евросоюза — факторы окружающей среды, в том числе загрязнение воздуха и аномальная жара. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Еврокомиссии.

Каждый восьмой европеец (13 процентов всех жителей региона) умирает из-за «низкого качества окружающей среды». В отчете утверждается, что между этим фактором и смертностью есть прямая зависимость. «Этих смертей можно избежать, их статистику можно значительно сократить за счет усилий по улучшению качества окружающей среды», — говорится в документе.

Так, загрязнение воздуха назвали одной из опаснейших причин ухудшения здоровья: ежегодно оно приводит к смерти 400 тысяч человек. Продолжительное воздействие опасных веществ в загрязненном воздухе может вызвать диабет, заболевания легких и рак. Предполагается, что из-за загрязнения также могли увеличиться показатели смертности среди больных пневмонией COVID-19.

Minval.az