Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, выступая на пресс-конференции в Анкаре, обратился к своему коллеге из Конго Жан-Клоду Гакоссо по-русски.

Гакоссо находится в Турции с рабочим визитом.

«Как дела», — по-русски сказал Чавушоглу после приветствия. А также Чавушоглу сказал «Спасибо большое», обращаясь к Гакоссо после окончания их совместной пресс-конференции.

Ранее Чавушоглу заявлял, что довел свое знание русского языка до такого уровня, что он может шутить по-русски при встречах с президентом РФ Владимиром Путиным.

Гакоссо в 1983 году окончил Ленинградский государственный университет по специальности «Журналистика», после чего стал успешным политиком в своей стране, где в разные годы занимал высокие должности.



#CanlıYayın📡#Kongo Dışişleri Bakanı Jean-Claude Gakosso ile Ortak Basın Toplantısı 🇹🇷🇨🇬#Endirect 📡

Conférence de Presse Conjointe avec Jean-Claude Gakosso, ministre des Affaires étrangères du #Congo 🇹🇷🇨🇬https://t.co/IEe4gQX7Gx — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) September 8, 2020

Minval.az