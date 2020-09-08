Греция занимает все более бескомпромиссную позицию в отношении Анкары, отвергая любые инициативы турецкой стороны.

Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции с главой дипломатии Конго Жан-Клодом Гакоссо в Анкаре.

По словам Чавушоглу, Афины демонстрируют нежелание к диалогу с Турцией и по ситуации в Восточном Средиземноморье.

«Если Афины уверены в своей позиции, то пожалуйте за стол переговоров. Пусть докажут свою правоту на глазах у всей мировой общественности. Тезисы Турции также готовы»,- сказал глава дипломатии.

Глава турецкой дипломатии отметил, от позиции Греции по Восточному Средиземноморью устали даже в ЕС.

Мевлют Чавушоглу далее привлек внимание к учениям ВМС Турции в Средиземноморье, подчеркнув, что все действия Генштаба Турции в этом направлении основаны на правилах НАТО.

Minval.az