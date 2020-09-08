Защита обжалует приговор актеру Михаилу Ефремову, заявил РИА Новости его адвокат Эльман Пашаев.

«Будем, будем», — сказал Пашаев, отвечая на соответствующий вопрос.

Пресненский суд Москвы во вторник приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима и лишил его прав на три года.

ДТП произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Как установило следствие, актер в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль Jeep Grand Cherokee, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Ладой». Водитель отечественного автомобиля курьер интернет-магазина Сергей Захаров впоследствии умер в больнице.

Minval.az