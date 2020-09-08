Первый официальный визит делегации ОАЭ в Израиль предположительно намечен на 22 сентября.

Как сообщает газета Гаарец, визит делегации согласовывается и окончательно будет известно в ближайшее время.

Состав делегации в Абу-Даби не раскрыли.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригласил официальных лиц ОАЭ посетить Тель-Авив.

Президент США Дональд Трамп объявил 13 августа о достижении договоренности по «полной нормализации» отношений между Израилем и ОАЭ.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал соглашение с Абу-Даби «историческим».

ОАЭ стали третьей арабской страной, нормализовавшей отношения с Израилем после Египта (1979) и Иордании (1994).

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