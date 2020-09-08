Евросоюз и Германия должны отказаться от российского газопровода «Северный поток-2» после инцидента с предполагаемым отравлением российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции.

На вопрос журналиста, согласен ли он с идеей отказа от этого проекта в ответ на то, что случилось с Навальным, президент США ответил: «Конечно, да».

Трамп напомнил, что и до истории с Навальным выступал против этого проекта. «Да вы и не слышали о

«Северный поток — 2″до тех пор, пока Трамп не пришел», — заявил он.

Трамп подчеркнул, что возмущен тем, что Германия заключает соглашение, согласно которому будет платить России миллиарды долларов, а при этом — мы в НАТО должны защищать Германию как раз от России.

Minval.az