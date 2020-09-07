Министерство здравоохранения Турции сообщило в понедельник о 1703 новых случаях заражения коронавирусом, что стало самым высоким суточным показателем для республики с 15 мая, когда было зафиксировано 1708 заражений.

«За последние 24 часа сделано 103925 тестов, выявлено 1703 случая [заражения коронавирусом]. Умерли 57 человек. Теперь общее число умерших составляет 6730, а инфицированных — 281509», — отмечается в ежедневной сводке Минздрава, которую приводит ТАСС. Выздоровели 252152 человека, добавили в ведомстве.

Minval.az