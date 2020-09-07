В Турции из-за роста заболеваемости коронавирусом запретили ездить стоя в общественном транспорте. Об этом заявил президент страны Реджеп Эрдоган.

— Мы наблюдаем рост заболеваний CoViD-19. В связи с этим меры по противодействию пандемии усиливаются. Кафе и рестораны будут еще больше контролироваться. Ни в коем случае не будут разрешаться поездки стоя в общественном транспорте, — заявил он, выступая в Анкаре (цитата по «Лайфу»).

Эрдоган также добавил, что граждане, которые не надевают маски и не соблюдают социальную дистанцию, в обязательном порядке будут оштрафованы.

Minval.az