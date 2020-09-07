Нынешняя пандемия заболевания, вызываемого новым коронавирусом, не является последней, поэтому мир должен заблаговременно готовиться к новой.

Об этом заявил на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус.

«Это не последняя пандемия. История учит нас, что вспышки болезней и пандемии являются, по сути, частью жизни. Когда придет следующая пандемия, мир должен быть подготовлен к ней в большей степени, чем в этот раз», — сказал гендиректор ВОЗ (цитата по ТАСС).

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