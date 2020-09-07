Суд Саудовской Аравии в понедельник вынес окончательные приговоры по делу убитого в консульстве королевства в Стамбуле в октябре 2018 года журналиста Джамаля Хашукджи, из восьми обвиняемых пять человек приговорены к 20 годам тюремного заключения, сообщил официальный представитель генпрокуратуры КСА.

«К 20-летнему сроку приговариваются пять обвиняемых гражданских лиц по делу Хашукджи, еще один приговаривается к десяти годам заключения», — говорится в тексте прокуратуры. Отмечается, что еще двое получили по семь лет тюрьмы.

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