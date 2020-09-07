Индия вышла на второе место в мире по числу заразившихся коронавирусом: заболевание выявили у более чем 4,2 миллиона человек, свидетельствуют данные Министерства здравоохранения и семейного благополучия страны и американского института Джонса Хопкинса.

В Бразилии, которая ранее находилась на второй строчке, — свыше 4,13 миллиона пациентов с COVID-19. Лидером остаются США, где по данным института Джонса Хопкинса, 6,2 миллиона инфицированных.

За минувшие сутки в Индии зарегистрировали рекордные 90,8 тысячи заразившихся, второй день подряд показатель превышает 90 тысяч (накануне было 90,6 тысячи).

Выздоровели более 3,25 миллиона человек (77,31% от общего числа заболевших), лечение в больницах проходят свыше 882 тысячи пациентов(20,99%), погибли более 71,6 тысячи (1,7%).

Minval.az