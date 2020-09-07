Более 200 сотрудников Организации Объединенных Наций заразились коронавирусом нового типа на территории Сирии, сообщил координатор от ООН по гуманитарной помощи в Сирии Имран Риза. Об этом сообщает Reuters.

«Более двухсот случаев заражения были подтверждены среди сотрудников ООН, некоторые из них были госпитализированы, еще троим потребовалась эвакуация», — цитирует его слова агентство.

По словам Ризы, число случаев заражения в Сирии — стремительно растет. Он выразил обеспокоенность усугублением эпидемиологической обстановки в стране.

По официальным данным, на территории Сирии подтвержден 3171 случай заражения коронавирусом нового типа. От осложнений COVID-19 в стране скончались 134 человека.

В то же время, гуманитарные работники и медики заявляют, что реальное количество случаев инфицирования коронавирусом в Сирии значительно выше.

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