Международный аэропорт Багдада подвергся в воскресенье вечером ракетному обстрелу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на «Шафак ньюс».

Согласно данным источников, по воздушной гавани иракской столицы из района Абу-Грейб к западу от Багдада было выпущено три реактивных снаряда. Один из них упал на парковке в ее гражданской части, в результате чего были повреждены четыре машины.

О пострадавших информации пока не поступало. По всей видимости, целью атаки был военный аэродром, расположенный на территории аэропорта, где базируются американские и иракские военнослужащие.

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