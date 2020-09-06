Недосып в будни повышает риск отправиться на тот свет раньше времени. Но вы теперь знаете, что делать.

У тех, кто несколько дней подряд спит по пять часов или меньше, возрастает риск преждевременной смерти. Однако негативный эффект можно предотвратить, если отсыпаться в выходные, пишет «Лайфхакер» со ссылкой на The Guardian.

Исследователи использовали данные более 43 тысяч участников медицинских опросов, проводившихся в Швеции в 1997 году. В течение следующих 13 лет учёные наблюдали за судьбой этих людей, отслеживая смертность.

До этого учёные уже оценивали связь сна и смертности, но рассматривали только продолжительность сна в будни. Ученый Акерстедт решил проанализировать влияние сна в выходные. Исследователи учли и другие факторы: пол, индекс массы тела, курение, уровень физической активности, работу в ночные смены. Оказалось, у людей в возрасте до 65 лет, которые постоянно спят по пять часов или меньше, риск смерти возрастает на 52%. Однако он не увеличивается у тех, кто мало спит в течение недели, но отсыпается в выходные.

«Предполагается, что сон в выходные помогает восполнить недосыпание», — говорит Акерстедт. Однако исследование не даёт стопроцентного подтверждения этой гипотезы.

Более того, спать слишком долго тоже не очень полезно. У испытуемых, которые всю неделю спали по восемь часов или больше, отмечен повышенный риск смерти по сравнению с теми, кто спал по шесть-семь часов в день.

Недостаток сна негативно сказывается на организме, но регулярный длительный сон может сигнализировать о скрытых проблемах со здоровьем.

«Это согласуется с тем, что мы уже знаем о сне, — говорит нейробиолог Стюарт Пирсон (Stuart Peirson) из Оксфордского университета. — Сон регулируется внутренними часами организма, но ещё на него влияет процесс гомеостаза. То есть чем дольше вы бодрствуете, тем больше сна вам потом понадобится».

Интересно, что у людей старше 65 лет связь между режимом сна и смертностью не обнаружили. По мнению Акерстедта, это объясняется тем, что пожилые люди спят столько, сколько им необходимо.

Хотя потребность во сне у каждого человека разная, недосып в любом случае нужно восполнять. Если не давать организму отдых, продолжительность жизни сократится.

Minval.az