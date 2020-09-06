Все российские танки Т-72 ждёт модернизация до модификации Т-72Б3М. Об этом министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал по завершении Армейских международных игр.

Глава ведомства отметил, что игры дали толчок к модернизации танков, отмечает «Лайф». Шойгу напомнил, что несколько лет назад в соревнованиях участвовали танки Т-72Б1. Тогда специалисты предложили несколько решений, позволивших серьёзно увеличить эффективность и надёжность боевых машин. В результате этого и появились не уступающие, а порой и превосходящие зарубежные аналоги танки Т-72Б3М.

Также, по словам Шойгу, модернизацию своих машин по итогам танкового биатлона провёл Китай. Специалисты Поднебесной усовершенствовали систему управления огнём своего танка Тype 96B, а также снизили его массу и улучшили подвижность.

Minval.az