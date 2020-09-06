Власти Австралии в воскресенье объявили, что в связи с эпидемиологической обстановкой еще на две недели продлевают карантин в Мельбурне — втором по величине городе страны.

«Если мы возобновим (нормальную жизнедеятельность) слишком поспешно, то с очень большой долей вероятности мы в действительности сделаем не это, а просто запустим третью волну (коронавируса), — заявил на пресс-конференции премьер-министр штата Виктория Дэниел Эндрюс (цитата по «Интерфаксу»).

«И мы будем вводить и отменять ограничения, входить в режим изоляции и выходить из него до конца года», — продолжил он.

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