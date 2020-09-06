Нападающий миланского «Интера» Лаутаро Мартинес попытался подоить корову. Соответствующее видео опубликовала в Instagram девушка футболиста Августина Гандольфо.

На кадрах видно, как аргентинец с криком отскочил от животного после того, как оно повернуло голову, и колокольчик издал характерный звуковой сигнал.

IL TORO vs IL TORO pic.twitter.com/AAUSsVAJhW — FedeNerazzurra (@_FedeNerazzurra) September 5, 2020

В прошедшем сезоне Серии А 23-летний Мартинес провел 35 матчей, в которых смог забить 14 мячей и отдать семь результативных передач, напоминает «Газета.ру».

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