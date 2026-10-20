Президент США Дональд Трамп заявил, что российская армия могла бы взять Киев за несколько часов, если бы не застряла в грязи после ухода с бетонного шоссе. Об этом он сказал в Белом доме на встрече с журналистами.

По словам Трампа, у российской армии была тысяча танков, которые двигались по бетонной дороге со скоростью около 77 км/ч. Президент США считает, что при таком темпе российские войска могли бы добраться до Украины за четыре часа, а война закончилась бы за один день.

Однако, как рассказал Трамп, один из российских генералов решил свернуть с шоссе на сельскохозяйственные угодья и двигаться в сторону Киева.

«И этот очень глупый генерал. Я даже не знаю, кто он такой. Сомневаюсь, что он до сих пор жив», – добавил американский президент.

По словам Трампа, вместо того чтобы продолжать движение по бетонной дороге, российские войска застряли в грязи, что помешало им быстро добраться до Киева.