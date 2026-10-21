В столице Албании Тиране антиправительственные протесты переросли в ожесточенные столкновения с полицией: демонстранты забрасывали стражей порядка бутылками с зажигательной смесью, фейерверками и камнями, а полиция применила водометы, слезоточивый газ и резиновые пули. Об этом сообщает Euronews.

Протестующие поджигали мусорные контейнеры и пытались прорваться к резиденции премьер-министра Албании Эди Рамы. Полицейские подразделения особого назначения продвигались по улицам города.

Акции против правительства продолжаются в стране уже несколько месяцев. Участники протестов выступают против коррупции, требуют улучшить условия в университетах и добиваются отставки Рамы. В начале прошлой недели столкновения обострились после того, как студенческое движение, выступающее против высоких плат за обучение, организовало новые акции.

Рама заявил, что демонстранты перешли «красную черту». По его словам, право на протест не оправдывает насилие, которое является преступлением.

По данным властей, в столкновениях пострадали около 300 человек, более половины из них – полицейские.

