Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США не меняли подход к поддержке Украины, но намерены сохранить запасы ракет-перехватчиков для собственных вооруженных сил.
По словам Хегсета, президент Украины Владимир Зеленский знает о стремлении Вашингтона сберечь как можно больше ракет-перехватчиков. При этом глава Пентагона похвалил Украину за «героические усилия» и отметил значительный объем американской помощи.
Хегсет также утверждает, что при предыдущей администрации запасы американского вооружения фактически были исчерпаны.
Отвечая на вопрос журналистов о доступе Киева к системе Starshield, глава Пентагона подчеркнул, что позиция Вашингтона не изменилась.
«Мы ничего не отменяли. Есть условия предоставления услуг, которые должны соблюдаться и в отношении которых у Starlink есть возможность принимать решения. С нашей точки зрения, ничего не изменилось. Мы не отдавали никаких распоряжений», – отметил он.