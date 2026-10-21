Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США не меняли подход к поддержке Украины, но намерены сохранить запасы ракет-перехватчиков для собственных вооруженных сил.

По словам Хегсета, президент Украины Владимир Зеленский знает о стремлении Вашингтона сберечь как можно больше ракет-перехватчиков. При этом глава Пентагона похвалил Украину за «героические усилия» и отметил значительный объем американской помощи.

Хегсет также утверждает, что при предыдущей администрации запасы американского вооружения фактически были исчерпаны.

Отвечая на вопрос журналистов о доступе Киева к системе Starshield, глава Пентагона подчеркнул, что позиция Вашингтона не изменилась.