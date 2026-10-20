Американский лидер Дональд Трамп заявил, что для урегулирования конфликта между Россией и Украиной президентам Владимиру Зеленскому и Владимиру Путину необязательно встречаться лично.

«Им не требуется находиться в одном помещении. Полагаю, они могут это обеспечить иным образом. Мне все равно, как это будет сделано», — сказал Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

По словам американского президента, Европа устала поддерживать Киев, а США потратили на помощь Украине целое состояние и ничего не получили взамен.

«Украина должна хотеть заключить сделку, потому что США потратили целое состояние, Европа потратила целое состояние, и сейчас Европа от этого устала… Если они не заключат сделку, в конечном итоге все станет – на мой взгляд, все действительно станет только хуже», – сказал Трамп.

Говоря о ситуации на фронте, президент США отметил, что российские войска продолжают наступать и занимать новые территории.