Американский лидер Дональд Трамп заявил, что для урегулирования конфликта между Россией и Украиной президентам Владимиру Зеленскому и Владимиру Путину необязательно встречаться лично.
«Им не требуется находиться в одном помещении. Полагаю, они могут это обеспечить иным образом. Мне все равно, как это будет сделано», — сказал Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.
По словам американского президента, Европа устала поддерживать Киев, а США потратили на помощь Украине целое состояние и ничего не получили взамен.
«Украина должна хотеть заключить сделку, потому что США потратили целое состояние, Европа потратила целое состояние, и сейчас Европа от этого устала… Если они не заключат сделку, в конечном итоге все станет – на мой взгляд, все действительно станет только хуже», – сказал Трамп.
Говоря о ситуации на фронте, президент США отметил, что российские войска продолжают наступать и занимать новые территории.
«Россия – это огромная машина. Она просто продолжает продвигаться вперед, и именно этим она занимается. Россия захватила очень большую территорию. Российские войска продолжают наступать. У них неограниченный запас людей», – указал американский лидер.