Глава SpaceX Илон Маск лично распорядился приостановить работу военной версии Starlink – Starshield – в Украине, что вызвало тревогу в Киеве и замешательство в администрации президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников и источники, знакомые с ситуацией.

По словам двух собеседников издания, после этого Маск и Трамп обсудили решение по Starlink в телефонном разговоре. При этом один из источников утверждает, что разговор состоялся еще до замедления работы системы.

Ранее Маск отрицал свою ответственность за ограничения, заявляя, что решения о скорости работы и использовании Starshield принимают власти США.