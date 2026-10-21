Премьер-министр Италии Джорджи Мелони объявила о введении наказания за участие в насильственных демонстрациях – вплоть до пяти лет лишения свободы и штрафа в 20 тысяч евро. Об этом сообщает агентство Ansa.

«Если во время марша или демонстрации вы присоединитесь к группе из пяти или более человек и начнете бросать камни, петарды или палки, тем самым ставя под угрозу безопасность всех, вам грозит до пяти лет лишения свободы и, в конечном итоге, штраф до 20 тыс. евро. Если ваше лицо было закрыто или вы кого-то ранили, наказание ужесточается; наказания также ужесточаются для тех, кто совершает акты вандализма в составе группы», – объяснила премьер-министр.

Мелони также сформулировала новый принцип ответственности за нарушения, совершенные несовершеннолетними.

«Если вы что-то нарушили, вы за это платите, а если нарушитель несовершеннолетний, то платят его родители», – указала она.

Глава правительства подчеркнула, что насилие недопустимо и никто не должен его преуменьшать или оправдывать.

На фоне беспорядков правительство направляет в Милан 500 военнослужащих и обещает «решительную реакцию государства». Протесты против роста стоимости жизни переросли в столкновения с полицией, вандализм и мародерство. На субботу в Италии запланированы новые демонстрации.

Правительство Мелони намерено как можно скорее утвердить и другие меры безопасности. Среди предложений – расширение применения превентивного заключения для несовершеннолетних, усиление борьбы с молодежными бандами и запрет собраний лиц, представляющих угрозу общественному порядку.

Как сообщает Ansa, власти также рассматривают меры против молодежных группировок, известных как «маранца». Так называют банды молодых людей, в том числе выходцев из семей иммигрантов второго поколения, которые действуют преимущественно в маргинализированных районах.