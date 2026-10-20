Бакинский «Сабах» уступил дортмундской «Боруссии» со счетом 1:2 в домашнем матче третьего тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

На Бакинском Олимпийском стадионе счет на 10-й минуте открыл нападающий гостей Серу Гирасси. На 39-й минуте защитник «Сабаха» Эйден Маккарти восстановил равновесие, однако на 53-й минуте Гирасси оформил дубль и принес немецкой команде победу.

После трех туров у «Сабаха» осталось три очка, команда занимает 23-е место в общей таблице. «Боруссия» набрала шесть очков и располагается на 10-й строчке.

В следующем туре 4 ноября бакинцы сыграют на выезде с норвежским «Викингом».