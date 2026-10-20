Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва готова рассмотреть экономические предложения США, но не намерена идти на политические уступки и не ждет улучшения отношений с Вашингтоном.

По словам Лаврова, Россия посмотрит, что предложат американские переговорщики Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер, однако рассчитывать на политические уступки со стороны Москвы не стоит.

«Посмотрим, что предложат. Если предложат то, что нам выгодно экономически и финансово, то почему нет? Но делать это надо без каких-либо политических уступок с нашей стороны и не ожидая политического расположения, которое нас «вывезет» во всех мировых делах. Надо полагаться только на себя», – подчеркнул министр на встрече с выпускниками вузов, впервые принятыми на дипломатическую службу.

Лавров также заявил, что Москва не ждет от администрации президента США Дональда Трампа каких-либо чудес и рассматривает Соединенные Штаты как минимум в качестве противника, а в лучшем случае – конкурента.

В качестве примера он привел американскую торговую политику, обвинив Вашингтон в подрыве международной торговой системы из-за пошлин и повышении тарифов на перевозки и страхование.

Лавров также напомнил о законе, позволяющем президенту США вводить пошлины в размере 100% на торговлю с Россией и 500% – на товары из стран, закупающих российские нефть и газ. По его словам, Трамп не отказался от применения этих мер, а лишь заявил, что на данном этапе они не отвечают интересам США.

Министр объяснил это тем, что перед выборами Вашингтон не заинтересован в глубоком кризисе на мировых энергетических рынках.