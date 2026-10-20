Президент США Дональд Трамп на фоне протестов во Франции заявил, что без кардинальных перемен Европу ждет серьезный кризис.

«У Франции нет экономического роста. На днях Франция показала рост. Это связано с тем, что ее социальные программы крайне жесткие. Это проблема миграции», – заявил Трамп журналистам в Белом доме.

Он также предупредил, что Европа может потерять свое будущее, если ее лидеры не пересмотрят миграционную политику.