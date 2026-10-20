Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф может предложить президенту России Владимиру Путину провести трехстороннюю встречу с участием американского и украинского лидеров Дональда Трампа и Владимира Зеленского, сообщает Politico.

По данным издания, Уиткофф может выступить с этой инициативой во время визита в Россию, запланированного на 21 октября. Главной темой встречи, как предполагается, станет поиск условий урегулирования конфликта между Россией и Украиной. Сам спецпосланник пока публично не подтверждал, что намерен предложить Москве такой формат переговоров.

Перед поездкой в Россию Уиткофф провел консультации с украинской и европейской сторонами в Осло. Участники обсуждали дальнейшие дипломатические шаги, а премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере назвал встречу конструктивной.

Ранее The New York Times сообщила, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер планируют 21 октября посетить Санкт-Петербург для переговоров с президентом России Владимиром Путиным.