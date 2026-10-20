Инвесторы стремительно наращивают покупки кредитных дефолтных свопов (CDS), стремясь защитить свои портфели на случай краха бума искусственного интеллекта. Это привело к резкому увеличению объёмов торговли финансовым инструментом, который приобрёл широкую известность во время мирового финансового кризиса. Об этом пишет Financial Times.

Масштабная волна заимствований, направленных на финансирование инфраструктуры искусственного интеллекта стоимостью в триллионы долларов, стимулирует спрос на эти производные финансовые инструменты, выполняющие функцию страхования. Они предусматривают выплаты в случае, если компания, с долговыми обязательствами которой связан контракт, допускает дефолт.

По данным аналитического подразделения Morgan Stanley Research, в сентябре средний недельный объём торгов CDS, привязанными к облигациям Oracle, SpaceX, Alphabet, Amazon, Meta, Broadcom и Nvidia, превысил 9 млрд долларов, тогда как в июле он составлял менее 2 млрд долларов.

Согласно данным Bloomberg, совокупный объём торгов индексными кредитными дефолтными свопами на американские корпоративные долги с начала текущего года уже превысил показатель за весь прошлый год.

Ещё одним свидетельством растущего беспокойства инвесторов по поводу масштабного наращивания долгов стало то, что в этом месяце стоимость CDS на обязательства многих компаний, связанных с искусственным интеллектом, достигла рекордных уровней.

Так называемый спред CDS — показатель стоимости защиты от дефолта — в последние дни вырос не только для компаний, которые инвесторы считают более рискованными, таких как поставщик облачных вычислительных мощностей для ИИ CoreWeave, но и для относительно надёжных корпораций, включая Microsoft.

«CDS стали одним из ключевых индикаторов настроений инвесторов в отношении финансирования крупнейших операторов облачной инфраструктуры и сектора искусственного интеллекта в целом», — заявил Маниш Кабра, руководитель отдела стратегии по американским акциям Société Générale.

По его словам, сейчас рынок всё больше сосредоточен на двух показателях: кредитных дефолтных свопах и свободном денежном потоке компаний.

Объёмы выпуска долговых обязательств компаниями, связанными с искусственным интеллектом, в этом году резко выросли.

По оценкам Morgan Stanley, с начала 2026 года компании привлекли около 466 млрд долларов для финансирования инфраструктуры, включая центры обработки данных и производство микросхем. За аналогичный период 2025 года этот показатель составлял 101 млрд долларов.

Хотя темпы заимствований замедлились после июньского пика, инвесторы отмечают, что спрос на CDS продолжает расти. Этому способствуют увеличение числа крупных заёмщиков, подверженных рискам сектора ИИ, а также сомнения относительно способности компаний получать прибыль от своих инвестиций в искусственный интеллект.

«Очевидно, что на рынке с высокой концентрацией рисков именно CDS становятся наиболее привлекательным инструментом защиты», — заявил Джим Кэрон, инвестиционный директор подразделения портфельных решений Morgan Stanley Investment Management.

Он добавил, что такие свопы также представляют собой относительно недорогой инструмент хеджирования рисков.

Традиционно кредитные дефолтные свопы использовались преимущественно инвесторами, специализирующимися на долговых инструментах. Однако теперь управляющие мультиактивными и фондовыми портфелями всё чаще прибегают к CDS как к экономически эффективному способу страхования рисков, связанных с инвестициями в искусственный интеллект.

Этот дополнительный спрос способствует росту стоимости защиты от дефолта до рекордных уровней.

«Одна часть спроса исходит от традиционных инвесторов в облигации, которые стремятся защитить свои портфели. Другая — от управляющих мультиактивными и фондовыми портфелями, а также спекулянтов, ищущих недорогой способ застраховать свои вложения в технологический сектор», — пояснил Кэрон.

Дополнительные опасения относительно формирования финансового пузыря вызывает взаимозависимый характер финансирования индустрии искусственного интеллекта.

По словам инвесторов, именно это побудило участников рынка активнее торговать CDS на обязательства компаний, предоставляющих вычислительную инфраструктуру разработчикам ИИ, таким как OpenAI и Anthropic. Среди таких поставщиков — Oracle и Alphabet.

«В котировках кредитных инструментов этих технологических компаний всё заметнее отражается дополнительная премия за сложность их финансовых структур», — заявил исполнительный директор S&P Global Market Intelligence Гэвин Нолан, имея в виду сложную и взаимосвязанную систему финансирования отрасли.

Он добавил, что значительные внутридневные колебания спредов CDS свидетельствуют о высокой степени неопределённости на рынке.

В этом месяце спред пятилетних CDS на обязательства Meta вырос до 108 базисных пунктов. Это означает, что страхование долговых обязательств на сумму 10 млн долларов от дефолта обходится инвестору в 108 тысяч долларов ежегодно.

Аналогичный показатель для Nvidia достиг 101 базисного пункта. В обоих случаях речь идёт об исторических максимумах.

Стоимость защиты от дефолта по обязательствам Alphabet и Amazon также достигла рекордных значений.

Однако, несмотря на рост стоимости CDS крупнейших технологических корпораций, их спреды по-прежнему остаются относительно низкими по сравнению с показателями компаний в сфере ИИ, которые инвесторы считают более рискованными, в частности из-за высокой долговой нагрузки.

В понедельник спред CDS на обязательства Oracle составлял 322 базисных пункта, тогда как в начале года он находился на уровне 144 пунктов.

Кредитные дефолтные свопы на обязательства SpaceX Илона Маска в начале недели торговались с рекордным спредом в 226 базисных пунктов. Когда торги этими инструментами только начались в конце июня, показатель составлял 110 пунктов.

Многие инвесторы рассматривают CDS как относительно простой и недорогой способ защититься от возможного резкого ухудшения ситуации в отрасли.

«По сути, у инвестора есть два варианта: приобрести кредитные дефолтные свопы или пут-опционы на акции. Однако акции технологических компаний порой отличаются чрезвычайно высокой волатильностью. Хеджировать риски столь нестабильных активов на фондовом рынке крайне сложно и очень дорого», — отметил Кабра из Société Générale.

Роберт Даффорн, инвестиционный директор лондонской компании Polus Capital, специализирующейся на проблемных долговых активах, обратил внимание на чрезвычайно высокий уровень долгового финансирования в секторе.

«Очевидно, что значительная часть капитала будет распределена неэффективно», — заявил он.

Даффорн также подчеркнул, что высокая степень замкнутости и взаимозависимости финансовых потоков, обеспечивающих развитие искусственного интеллекта, создаёт дополнительные системные риски.

По его словам, в такой ситуации «любое слабое звено, начав разрушаться, неизбежно потянет за собой всю систему».

Наибольшие опасения участников рынка вызывает компания CoreWeave, представляющая сегмент так называемых необлачных гигантов нового поколения (neocloud) — специализированных поставщиков облачной вычислительной инфраструктуры для искусственного интеллекта.

Некоторые облигации CoreWeave уже подешевели до уровней, характерных для проблемных долговых обязательств.

Спред пятилетних CDS на долги компании сейчас составляет около 1090 базисных пунктов.

Спрос на защиту от дефолта настолько высок, что инвестору, желающему застраховать долговые обязательства на сумму 10 млн долларов, необходимо внести первоначальный платёж в размере 1,82 млн долларов, а затем дополнительно выплачивать по 125 тысяч долларов ежеквартально.