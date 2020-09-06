Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ее пост с фотографией президента Сербии Александара Вучича на встрече с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом был неверно истолкован. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

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Она попросила прощения за данный пост и отметила, что он отражал лишь неприятие высокомерия США.

«Протокольные уловки стали одним из приемов, на которые регулярно идут американские чиновники, чтобы искусственно создать видимость собственной исключительности», — заметила Захарова, добавив, что это неприемлемо.

Minval.az