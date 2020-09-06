Президент Сербии Александар Вучич назвал примитивизмом пост официального представителя МИД РФ Марии Захаровой и выразил сожаление, что люди в России не ценят позиции Сербии по отношению к РФ.

«Подсознание больше всего говорит о человеке, больше всего о себе сказала Мария Захарова, примитивизм и упрощенность больше всего говорят о ней и о тех, кто это опубликовал. Я об этом говорить не буду, пусть они сами этим занимаются», — приводит слова Вучича ТАСС со ссылкой на RTV Pink.

«Понимаю Захарову, наши переговоры были успешными, но мне жаль, потому что и там я защищал наши отношения с Россией и отказался подписать соглашение о покупке более дорогого сжиженного газа, что было в первоначальном документе. Не ценят люди то, что Сербия — единственная страна, которая не ввела санкции против России, ценит, предполагаю, наивысшее руководство, не ценят, что Сербия — военно нейтральная страна и не собирается вступать в НАТО, единственная страна, которая покупает газ и оружие у них, я не буду объяснять чужой примитивизм», — указал он.

Вучич объяснил, что для него приглашение в Овальный кабинет «было честью и привилегией, договор был честью для сербского народа». «Меня сажают на стул, мы провели откровенный разговор, в котором я защищал даже наши отношения с Китаем. Что, мне надо было сказать: «Слушай, а почему у меня не такое высокое кресло, как у тебя, президент Америки?» Мне надо было уйти, потому что мне помешал стул? Я не мечтаю ни о креслах, ни об «Основном инстинкте», — указал сербский лидер.

«Проблемы со своими фантазиями решайте, как хотите, а я сел на этот стул, чтобы решать проблемы Сербии и бороться за ее интересы. Если бы надо было, я бы стоял, присел, что угодно. Не знаю, что ответить таким людям. Стулья говорят о людях, которые говорят об этих стульях», — подчеркнул Вучич.

После визита в США президент Вучич заявил, что на переговорах в Вашингтоне отказался от покупки «дорогого газа вместо дешевого». Как уточнял ранее сербский лидер, доходы Белграда от транзита российского газа через сербский участок газопровода «Турецкий поток» составят $185 млн ежегодно. По словам Вучича, «Турецкий поток» имеет большое значение для индустриализации Сербии и привлечения инвесторов. По его данным, по газопроводу Сербия «будет получать преимущественно российский газ», в Сербию будут поступать 13 млрд кубометров газа, из них 3 млрд кубометров останутся в Сербии, остальное пойдет в Венгрию, Боснию и Герцеговину, Косово и Метохию.

В декабре 2019 года генеральный директор компании «Сербиягаз» Душан Баятович объявил, что Сербия полностью завершила укладку труб на своем участке газопровода «Турецкий поток».

Газопровод «Турецкий поток», запуск которого состоялся 8 января 2020 года, проходит по дну Черного моря от территории России до побережья Турции. Далее идет сухопутная транзитная нитка до границы с сопредельными странами, откуда уже сейчас газ экспортируется в Грецию, Болгарию, Северную Македонию. В дальнейшем (после завершения строительства всей инфраструктуры) газ пойдет в Сербию и Венгрию. Пропускная способность газопровода протяженностью 930 км — 31,5 млрд кубометров газа в год.

Ранее в интернете распространилась фотография, на которой сербский лидер запечатлен сидящим на стуле перед столом президента США Дональда Трампа. Комментируя снимок, Захарова сопроводила его скриншотом из фильма «Основной инстинкт» и подписью: «Если Вас позвали в БД, а стул поставили так, будто Вы на допросе, садитесь как на фото #2. Кем бы Вы ни были. Просто поверьте».

С критикой поста Захаровой также выступили министр обороны Сербии Александар Вулин и директор Канцелярии по Косову и Метохии при кабмине Сербии Марко Джурич, являющийся заместителем Вучича в правящей Сербской прогрессивной партии.

Вучич и премьер-министр непризнанного Косова Авдулах Хоти подписали 4 сентября при посредничестве Трампа в Овальном кабинете Белого дома соглашение о нормализации экономических отношений. По данным приштинского телеканала «Клан Косова», соглашение предполагает, в частности, инвестиции в размере $13 млрд в совместные проекты, включая инфраструктуру.

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