Власти Беларуси готовятся к несогласованной акции протеста, которую хотят провести сегодня жители страны. На улицах Минска появились БТР и водомёты.

Колонна военной техники, в том числе автозаки и водометы, была замечена на проспекте Независимости. Водомёты также видели около ж/д вокзала. Октябрьская площадь полностью по периметру огорожена турникетами.

Белорусы, не согласные с итогами президентских выборов, хотят сегодня выйти на Марш Единства в 14:00. Акции протеста не стихают в стране уже почти месяц. Наиболее многочисленные демонстрации проходят по воскресеньям. Их участники считают, что официальные результаты голосования, согласно которым победил бессменный руководитель республики Александр Лукашенко, были грубо сфальсифицированы. Они требуют его отставки и новых честных выборов.

Сам Лукашенко считает, что протесты инспирированы из вне, «кукловоды» находятся на Западе — в частности, в Литве, Польше и Украине, эти страны, убеждён глава государства, хотят захватить и развалить Беларусь. Для противодействия иностранному вмешательству он запросил помощи у России и лично у президента Владимира Путина. Европейские государства отрицают намерения по захвату Беларуси.



Minval.az