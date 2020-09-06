Тайфун «Хайшен» обрушился на юг Японии, оставив людей без крыши над головой и электричества.

В метеорологической службе предупредили, что сегодня дождь будет таким «как ведро с водой, вылитое на голову». При этом предупреждения зачастую оглашаются за несколько дней, чтобы люди могли найти укрытие, а также запастись едой и водой.

В то же время несколько рек на главном юго-западном острове Кюсю находятся под угрозой выхода из берегов.

Как передает NHK TV, предупреждения об эвакуации получили 50 тысяч человек на Окинаве и Кюсю.

В свою очередь японское метеорологическое агентство сообщило, что тайфун несет в себе устойчивый ветер со скоростью до 162 километров в час. «Хайшен» также огромен по своей досягаемости, добавили метеорологи.

Minval.az