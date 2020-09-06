Службы безопасности Ирана смогли идентифицировать тех, кто организовал саботаж на ядерном объекте в Натанзе, заявил официальный представитель Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди.

«Органы безопасности тщательно изучают то, что произошло в Натанзе, а это был саботаж. Насколько нам (ОАЭИ) известно, им удалось выявить силы (стоящие за саботажем), установить причины, детали и методику», — сказал Камальванди в эфире телеканала IRIB TV1.

Он не уточнил, была ли диверсия организована из-за рубежа или же совершена изнутри.

Ранее Камальванди сообщал, что пожар на ядерном объекте в Натанзе оказался саботажем.

Minval.az