В Европе начали бороться с вечеринками из-за роста числа заражений коронавирусом среди молодежи.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что с февраля по июль число инфицированных в возрасте от 15 до 24 лет увеличилось с 4,5 до 15 процентов.

В связи с тем что в Европе идет вторая волна заболевания, многие страны начали снова закрывать дискотеки и ночные клубы, где невозможно соблюдать социальную дистанцию. При этом в Италии танцевать запретили даже под открытым небом. На Мальте, считающейся курортом для европейцев, местные власти не просто закрыли ночные клубы и бары, но и запретили собираться более чем по 15 человек.

В турецкой Анталье решили ограничиться запретом пенных вечеринок, при этом обычные дискотеки пока работают. в регионе действует штраф за отсутствие маски. В Германии же дискотеки и не открывались с начала пандемии. Более того, союз клубных менеджеров Берлина Clubcomission заявил, что не торопится с открытием заведений.

Minval.az