Во Франции в ближайшие 15 дней ожидается рост числа заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2. При этом будет больше тяжелых случаев. Об этом заявил министр здравоохранения страны Оливье Веран.

Он призвал граждан и местные власти сохранять бдительность.

По словам Верана, текущие цифры госпитализации отражают уровень инфицирования, который начал расти две недели назад. Министр прогнозирует увеличение количества тяжелых случаев заболевания и рост числа людей, которые будут госпитализированы в отделения интенсивной терапии.

Вместе с тем, Веран исключил необходимость новой общенациональной изоляции, заявив телеканалу BFM, что у официального Парижа есть другие средства борьбы с вирусом, включая тестирование. «Я не могу представить себе всеобщую изоляцию. Блокировка стала бы крышкой для переполненного котла», — сказал министр.

Minval.az