Участники акций протеста в американском городе Рочестер (штат Нью-Йорк), где после гибели афроамериканца Дэниела Пруда от рук полиции начались демонстрации против расизма, отказываются расходиться, полицейским пришлось применить слезоточивый газ и перцовые шарики, говорится в пресс-релизе городской полиции.

Отмечается, что акция протеста началась с того, что около 1500 участников направились к центру города. Демонстранты закидывают сотрудников правоохранительных органов бутылками, камнями и небольшими взрывными устройствами.

«В 22.20 толпа начала бросать бутылки в офицеров. Многочисленные устные призывы разойтись были оставлены толпой без внимания. В 22.24 в офицеров начали бросать камни и взрывные устройства продающиеся в магазинах фейерверки. В 22.26 офицеры первый раз применили перцовые шарики и слезоточивый газ», — говорится в сообщении полиции.

Ранее сообщалось, что Пруд умер от удушья в штате Нью-Йорк после того, как сотрудники полиции надели ему на голову мешок и удерживали прижатым к асфальту в течение двух минут. Согласно отчету о вскрытии, судмедэксперт округа Монро признал смерть Пруда убийством, вызванным асфиксией «в условиях физического удерживания». Также в документе говорится, что дополнительными факторами стали обострение психического расстройства и острая интоксикация фенциклидином. Полицейские, причастные к смерти Пруда, отстранены от должности.

Minval.az